10 ноября 2021

В Кургане ребенка после тренировки провожал домой незнакомец

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Кургана остановила патрульную машину с просьбой помочь найти 8-летнего ребенка Фото:

В Кургане 8-летний ребенок после вечерней тренировки остался один на улице. Мальчика до дома в другой район города проводил незнакомец. Родители ребенка написали пост в паблике во «Вконтакте».

«Просьба откликнуться молодого человека по имени Саша или Паша, который учится в колледже, который сегодня вечером, 10.11, в 19:00 отвел ребенка Матвея 8 лет от 11-й школы в Шевелевке до Солнечного бульвара. Пешком! Мы, родители, хотим встретиться и выразить свою огромную благодарность!» — написал анонимный автор в группе «О,Курган» во «ВКонтакте».

Автор также поблагодарил наряд ППС, который помог в поисках ребенка, а вахтера 11-й школы обвинил в том, что тот отпустил ребенка домой и не поинтересовался, где его родители. В комментариях к посту курганцы заступились за вахтера, отмечая, что следить за ребенком — прямая обязанность родителей.

По данным родителей школьников, тренировки в тот день в школе №11 не было, занятия проходили в другом зале. Из-за антиковидных ограничений родители не могут ожидать ребенка в школе во время тренировки. Когда мальчик увидел пустой зал, он отправился домой, не дожидаясь матери.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU рассказали, что сообщение от матери ребенка поступило на номер 112, параллельно женщина остановила наряд ППС и попросила помощи в поиске ребенка. Во время следования по пути, которым мог пройти мальчик, матери позвонили соседи и сообщили, что ее сын пришел домой. Никаких дополнительных проверок в отношении семьи проводиться не будет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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