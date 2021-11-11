На тюменском предприятии устроили бунт против вакцинации от COVID

На комбинате хлебопродуктов вакцинироваться от коронавируса отказались 168 человек из 300 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более половины сотрудников Ишимского комбината хлебопродуктов (Тюменская область) отказались ставить прививки от коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник на предприятии. Теперь сотрудники ждут приказов об отстранении от работы.

«Штат предприятия около 300 человек. Не вакцинировались 168 работников. Коллектив собирали и приглашали главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева. Но уговорить людей не удалось», — рассказал URA.RU источник в коллективе Ишимского комбината хлебопродуктов.

По его словам, теперь сотрудники ждут приказов об отстранении от работы. С ними они хотят обращаться в прокуратуру.

Получить комментарий от генерального директора комбината Юрия Рожкова не удалось. В приемной предприятия URA.RU ответили, что он отсутствует. Заместитель директора Николай Желудков отказался общаться с журналистом агентства, заявив, что не имеет таких полномочий. В компанию направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что, по распоряжению регионального Роспотребнадзора, сотрудники, работающие в ряде сфер, должны поставить первую прививку от коронавируса до 12 ноября. В ином случае их отстранят от работы.

При этом в списке направлений деятельности не указаны перерабатывающие предприятия, каковым и является Ишимский комбинат хлебопродуктов. В оперативный штаб Тюменской области направлен запрос. Также запрос направлен в департамент здравоохранения региона.