Псевдо-наркокурьеров бывший полицейский ловил на электричках в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замначальника отдела по борьбе с наркотиками управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области Антон Антонов инсценировал поимку наркоторговцев. Экс-полицейского за первые преступления осудили в 2015 году, но недавно выяснился еще один преступный факт, за который ему увеличили срок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Антонова ранее осудили за то, что он, желая приукрасить картину раскрываемости, выстроил схему имитации преступлений. Сотрудники задерживали подставных курьеров, якобы перевозящих наркотики в электропоездах, следующих по маршруту «Петропавловск-Петухово». «В 2021 году была арестована еще одна участница контрабандного канала наркотиков, которая дала признательные показания в отношении еще одного факта незаконной перевозки героина, совершенного по указке Антонова», — указано в релизе силовиков.

На днях Петуховский районный суд признал бывшего полицейского виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. С учетом прежнего приговора обвиняемому окончательно назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Канал поставки героина в крупных размерах на территорию России из Республики Казахстан в 2014 году был перекрыт оперативниками УФСБ во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Незаконное перемещение наркотика через границу организовали сотрудники уголовного розыска УМВД совместно с представителями семьи, проживающей в городе Петухово.

В Курганской области осудили бывшего сотрудника полиции (слева) Фото: УФСБ России по Курганской области