Власти ЯНАО изменили систему выборов глав поселений

Претенденты в главы будут представлять концепцию развития территории в публичном выступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система выборов глав населенных пунктов в муниципальных округах ЯНАО изменится и станет более открытой. Как сообщают источники URA.RU в окружных политических кругах, это связано с реформой, объединившей поселения районов.

«Кандидатам на должность придется пройти конкурс, который включает этап публичных выступлений. Оценивать выступление будет комиссия, в которую войдут местные жители по решению думы муниципального округа, а также представители местной власти. По итогам конкурса комиссия примет решение о включении кандидата в резерв управленческих кадров. И только из резерва глава района сможет назначить на должность руководителя территориального отдела администрации», — рассказали источники агентства.

По информации инсайдеров уже 19 ноября по данной системе комиссией будет заслушано первое выступление — в поселке Пангоды Надымского района. При этом выступления будут публичными: заслушивать кандидата, который должен представить свою концепцию развития территории, смогут все жители.

Собеседники уточнили: решение назревало давно и это логичное продолжение политики губернатора Дмитрия Артюхова по открытости власти. «Теперь местные жители смогут сами оценить, насколько компетентен человек, собирающийся возглавить поселение. Внедрение системы именно с Пангод не случайно — в июле там сняли с должности главу Игоря Яроша, который стал фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных денег. Максимально прозрачная система и „народный фильтр“ будут способствовать тому, чтобы вернуть власти доверие населения», — рассказали источники агентства.

В окружном правительстве данную информацию подтвердили. «Таким образом будут теперь выбираться руководители всех населенных пунктов муниципальных округов, за исключением административных центров», — прокомментировали слова инсайдеров в пресс-службе.