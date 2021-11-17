Во время допроса отца Сергия эвакуировали суд

На заседание суда в Москве пришли сторонники отца Сергия Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Во время судебного заседания по рассмотрению уголовного дела экс-схиигумена Сергия Романова в Измайловском суде (Москва) сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщается в telegram-канале «Защита отца Сергия».

«Эвакуация здания суда началась во время допроса отца Сергия. Свидетель стороны Защиты — кандидат лингвистических наук, профессор Осовский Олег Олегович успел выступить и дать показания», — сообщается в telegram-канале.

17 ноября экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) впервые за весь период судебного процесса должен был дать показания. Как рассказал URA.RU его адвокат Павел Бабиков, раньше Романов отказывался от этого права.

Экс-схиигумену предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, в числе которых нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, о склонении к суициду, о самоуправстве, а также обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп. Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года во время спецоперации силовиков. Также 1 сентября этого года задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева. В его квартире прошли обыски. Была изъята аппаратура. 10 ноября опальный отец Сергий дал первое интервью после ареста. Экс-схиигумен рассказал, URA.RU что он думает о своей мании величия, планах на освобождение и QR-кодах.