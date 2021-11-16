В Курганской области завершена проверка по скандалу в детдоме

Прокуратура внесла представление начальнику ГУ соцзащиты населения Курганской области Анастасии Золотухиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Кипельского детского дома (Курганская область) не смогли организовать защиту прав воспитанников и обеспечить их безопасность. К такому выводу пришли представители прокуратуры, проводившие проверку в этом учреждении после скандала с издевательствами над двухлетним мальчиком. Об итогах проверки сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Установлено, что в нарушение федерального законодательства сотрудниками детского дома надлежащим образом не была организована защита прав и интересов воспитанников, а также не обеспечена их безопасность. Это стало возможным по причине необеспечения присмотра за всеми воспитанниками детского учреждения, а также отсутствия ведомственного контроля за детским учреждением», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Начальнику главного управления соцзащиты населения Курганской области Анастасии Золотухиной внесено представление по указанным фактам. Также надзорный орган будет контролировать ход расследования уголовных дел, возбужденных региональным следственным управлением СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении 16-летнего воспитанника детского дома возбуждено уголовное дело после того, как в соцсетях появилась видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Подростку предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. Власти Курганской области заявили, что уволят воспитателей, допустивших издевательства, а некоторых сотрудников детдома привлекут к дисциплинарной ответственности.