17 ноября 2021
16 ноября 2021

Тюменка засудила предприятие властей за сломанную руку матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, лед на крыльце, лед на ступенях
Женщина получила серьезную травму, упав на обледеневшем крыльце Фото:

Тюменский районный суд оштрафовал муниципальное предприятие «ЖКХ поселка Боровский» на неочищенное крыльцо, на котором получила серьезную травму местная жительница. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Как стало известно из материалов, около 10 часов 8 февраля женщина вышла из подъезда дома на ул. 8-е Марта в поселке Боровский. Поскользнувшись на заснеженном и обледеневшем крыльце, женщина упала и сильно ударилась левой рукой о кромку ступеньки. Она по телефону вызвала дочь, которая сфотографировала скользкое крыльцо и доставила мать в травматологию», — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, в больнице женщине поставили диагноз: «закрытый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости предплечья со смещением». «Пациентка долго находилась на амбулаторном лечении у травматолога, испытывала сильные боли, не могла вести активный образ жизни и обслуживать себя в полной мере», — добавили там.

В суде рассказали, что представитель ответчика не явился на заседание, но направил в него заявление об отзыве иска. Он считал недоказанным факт получения травмы в результате халатности ЖКХ. Но суд встал на сторону истца и присудил ей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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