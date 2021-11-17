Тюменские бизнесмены получили новую льготу

Тюменским предпринимателям предложили купить лицензионное ПО для бизнеса с 50% скидкой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменским предприятиям малого и среднего бизнеса дали возможность приобрести программное обеспечение для своего бизнеса со скидкой 50%. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональный департамент информатизации Тюменской области.

«Тюменским предприятиям малого и среднего бизнеса доступны новые льготы на покупку программного обеспечения. Теперь компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Сейчас идет отбор правообладателей и программного обеспечения для целей предоставления поддержки, объявлены первые победители отбора», — сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Там добавили, что информация о программном обеспечении, которое можно приобрести по льготной стоимости, размещена на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий. Ознакомиться с полным списком также можно позвонив на горячую линию фонда.

Стоимость лицензионного программного обеспечения для малого и среднего бизнеса снижена в соответствии с требованиями национального проекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года и включает в себя такие федеральные проекты как «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики».