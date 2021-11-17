Жители Тюмени будут платить за ЖКХ по новому тарифу

С 1 января новый тариф за жилищные услуги вступит в силу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Тюмени с 1 января будут платить за жилищно-коммунальные услуги по новому тарифу. Как сообщает администрация Тюмени, для каждого дома тариф будет рассчитываться индивидуально.

«Согласно новому документу, для расчета будет применен индивидуальный подход, что позволит максимально точно определить необходимый набор работ и услуг по содержанию общего имущества конкретного многоквартирного дома (МКД). Будут учитываться его конструктивные особенности, этажность, размер земельного участка, на котором расположен МКД, наличие лифтового оборудования, приборов учета, площади придомовой территории, подлежащей уборке», — говорится в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

По словам замглавы города Семена Тегенцева, изменения тарифа коснуться нанимателей квартир, собственников, а также тех домов, где истекает срок действия ранее утвержденного размера. «При этом новый тариф может быть применен только после его согласования с жильцами на общем собрании. Более того, управляющие организации могут использовать свою методику начисления платы за жилищные услуги, также утвердив ее на общем собрании», — отметил Тегенцев.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Демьянка в Тюменской области пожаловались Владимиру Путину на цены за услуги ЖКХ. Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров взял на контроль эту проблему.