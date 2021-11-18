Психологов курганских детдомов проверят после скандала

Психологов в Курганской области решили проверить после скандала в Кипельском детдоме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области после скандала с издевательствами над ребенком в Кипельском детдоме проверят психологов таких же учреждений. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Главное управление социальной защиты населения должно проанализировать чек-лист требований, предъявляемых как к квалификации психолога детского дома, так и к организации и качеству его работы. Организовать при необходимости прохождение дополнительного обучения или подбор новых специалистов», — указано в сообщении.

Такое заявление было сделано на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних. Во время него губернатор Вадим Шумков поручил тщательнее отбирать сотрудников, которые отвечают за постановку на учет семей в социально опасном положении, работу с детьми, находящимися в конфликте с законом и замещающими семьями. Также Шумков поручил главам муниципалитетов лично контролировать работу комиссий по делам несовершеннолетних.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как подростки издевались над малолетним ребенком в Кипельском детдоме. В отношении 16-летнего воспитанника детского дома возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. Местные власти заявили, что воспитателей, допустивших издевательства, уволят, а некоторых сотрудников детдома привлекут к дисциплинарной ответственности.