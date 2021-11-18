Глава региона доложит о положении дел в Тюменской области в рамках ТВ-трансляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 25 ноября выступит с ежегодным посланием о положении дел в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы. При этом в правительстве событие не анонсируют.

«В повестку заседания Тюменской областной думы, которое состоится 25 ноября, вошел 31 вопрос. Среди них — послание губернатора Александра Моора о положении дел в нашем регионе», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

Информацию подтверждает и председатель городской думы Евгений Заболотный. «25 ноября депутаты заслушают послание губернатора Александра Моора региональному парламенту. Мы посмотрим трансляцию», — написал спикер в своем Instagram.

Трансляцию смогут увидеть и тюменцы. Согласно программе передач телеканала «Тюменское время» она выйдет в эфир 25 ноября. Причем дважды — в 11:00 и 19:30.

При этом в правительстве Тюменской области дату и время послания не афишируют. URA.RU направило запрос в оперативный штаб, ответ ожидается.