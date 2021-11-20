Тюменских солдат кормили чумным мясом

Зараженное мясо привезли в армейскую столовую в Ишиме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский Россельхознадзор обнаружили вирус африканской чумы свиней в мясе, которое поставляли в армейскую столовую в Ишиме. Зараженную продукцию привезли их Псковской и Ленинградской областей.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам при участии в проверке, проводимой Военной прокуратурой Тюменского гарнизона, отобраны пробы мясной продукции в ООО „Парус“ (Ишим, прим. URA.RU). В пробах мясной продукции методом ПЦР выявлен геном вируса африканской чумы свиней», — сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Зараженное мясо привезли в Ишим из Псковской и Ленинградской областей. Специалисты В Россельхознадзоре посоветовали всем тюменским свиноводческим предприятиям усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил. Фермеров предупредили, что животным не стоит давать корм, который не прошел термическую обработку.