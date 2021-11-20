20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

Тюменских солдат кормили чумным мясом

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, мясо
Зараженное мясо привезли в армейскую столовую в Ишиме Фото:

Тюменский Россельхознадзор обнаружили вирус африканской чумы свиней в мясе, которое поставляли в армейскую столовую в Ишиме. Зараженную продукцию привезли их Псковской и Ленинградской областей.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам при участии в проверке, проводимой Военной прокуратурой Тюменского гарнизона, отобраны пробы мясной продукции в ООО „Парус“ (Ишим, прим. URA.RU). В пробах мясной продукции методом ПЦР выявлен геном вируса африканской чумы свиней», — сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Зараженное мясо привезли в Ишим из Псковской и Ленинградской областей. Специалисты В Россельхознадзоре посоветовали всем тюменским свиноводческим предприятиям усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил. Фермеров предупредили, что животным не стоит давать корм, который не прошел термическую обработку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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