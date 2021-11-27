Тюменцы стали тратиться на ипотеку на 30% реже Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За год жители Тюменской области стали на 31% реже брать ипотеку. Такие данные URA.RU на конец октября сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), располагающим информацией о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.

«В октябре 2021 года в Тюменской области выдано 2403 ипотечных кредита, в октябре прошлого года — 3513 кредита. Снижение составило 31%», — рассказали в ОКБ.

По словам аналитиков, на спрос повлияло удорожание жилья. «Быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования привели во второй половине года к снижению количества новых кредитов на покупку жилья», — приводит пресс-служба бюро слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.

Ранее агентство писало о том, что тюменские депутаты призывали отменить льготную ипотеку. По их мнению, она привела к существенному росту цен на строительство.