27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Тюменской области закончился ипотечный бум. Спрос снизился на десятки процентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы стали тратиться на ипотеку на 30% реже Фото:

За год жители Тюменской области стали на 31% реже брать ипотеку. Такие данные URA.RU на конец октября сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), располагающим информацией о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.

«В октябре 2021 года в Тюменской области выдано 2403 ипотечных кредита, в октябре прошлого года — 3513 кредита. Снижение составило 31%», — рассказали в ОКБ.

По словам аналитиков, на спрос повлияло удорожание жилья. «Быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования привели во второй половине года к снижению количества новых кредитов на покупку жилья», — приводит пресс-служба бюро слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.

Ранее агентство писало о том, что тюменские депутаты призывали отменить льготную ипотеку. По их мнению, она привела к существенному росту цен на строительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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