Тюменский депутат-строитель раскритиковал льготную ипотеку

Депутат облдумы Николай Руссу обвинил программу в росте цен на недвижимость Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в России во время пандемии коронавируса, вызвала резкий рост цен на недвижимость. С критикой программы на заседании бюджетного комитета Тюменской областной думы выступил депутат, гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

«Ажиотажный спрос из-за льготы вызвал рост стоимости ресурсов и материалов. Все это привело к удорожанию квадратного метра не на 6%, а на 20%. Это совершенно не рыночный механизм, по моему мнению. Я думаю, [вместо льготной ипотеки] мы должны поднять зарплату людям, чтобы они могли купить себе нормальное жилье», — заявил парламентарий.

Кроме того, по мнению Руссу, из-за льготной ипотеки сельское население стало массово покупать квартиры в городах и переезжать туда. «В итоге мы теряем людей, которые обеспечивают нам продуктовую безопасность», — отметил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что за завершение этого вида госпомощи высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, доступность покупки также увеличила не только спрос, но и цены на жилье. При этом региональные правительства (Тюменской области, в том числе) до сих пор обращаются в федеральные ведомства с просьбами продлить действие программы льготной ипотеки.