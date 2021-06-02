02 июня 2021

Тюменский депутат-строитель раскритиковал льготную ипотеку

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Комиссия по бюджету гордума. Тюмень, руссу николай
Депутат облдумы Николай Руссу обвинил программу в росте цен на недвижимость Фото:

Программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в России во время пандемии коронавируса, вызвала резкий рост цен на недвижимость. С критикой программы на заседании бюджетного комитета Тюменской областной думы выступил депутат, гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

«Ажиотажный спрос из-за льготы вызвал рост стоимости ресурсов и материалов. Все это привело к удорожанию квадратного метра не на 6%, а на 20%. Это совершенно не рыночный механизм, по моему мнению. Я думаю, [вместо льготной ипотеки] мы должны поднять зарплату людям, чтобы они могли купить себе нормальное жилье», — заявил парламентарий.

Кроме того, по мнению Руссу, из-за льготной ипотеки сельское население стало массово покупать квартиры в городах и переезжать туда. «В итоге мы теряем людей, которые обеспечивают нам продуктовую безопасность», — отметил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что за завершение этого вида госпомощи высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, доступность покупки также увеличила не только спрос, но и цены на жилье. При этом региональные правительства (Тюменской области, в том числе) до сих пор обращаются в федеральные ведомства с просьбами продлить действие программы льготной ипотеки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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