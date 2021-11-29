В Тюменской области подорожали хлеб, молоко и стройматериалы

За год продукты в тюменских магазинах подорожали на 5, 3% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В октябре 2021-го года, по сравнению с данными за декабрь 2020-го, цены на молоко и молочную продукцию в Тюменской области выросли на 5, 7%, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 8, 3%, а стройматериалы стали стоить дороже на 22, 4%. Такие данные приводит Тюменьстат.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2020 года более всего подорожали мясо и птица (на 12,2%), сахар-песок (на 11,2%), крупа и бобовые (на 10,0%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 8,3%), молоко и молочная продукция (на 5,7%), строительные материалы (на 22,4%)», — указано в отчете, опубликованном на официальном сайте Тюменьстата.

Также на 10% выросли цены на крупы и другие продукты питания. Что касается непродовольственной продукции, то за отчетный период существенно выросла стоимость телерадиотоваров — на 22, 9%, бензин подорожал на 7, 1%, дизельное топливо — на на 4, 2%.

В целом же, на конец октября 2021 года, цены и тарифы на потребительские товары и услуги в регионе по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 5,3% (по России — на 6,5%). Продовольственные товары подорожали на 6,5%, непродовольственные — на 6,0%, тарифы на услуги стали дороже на 1,8%.