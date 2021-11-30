Курганские власти снизили цену акций дочки «Газпрома»

Правительство Курганской области в очередной раз пытается продать 25% акций АО «Газпром газораспределение Курган» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Курганской области выставили на торги принадлежащие им 25% акций АО «Газпром газораспределение Курган» за 35 млн рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Акции этого предприятия уже выставлялись на продажу по более высокой цене, но покупателей тогда не нашлось.

«Акции, выставляемые на аукцион в электронной форме: пакет обыкновенных акций акционерного общества „Газпром газораспределение Курган“ в количестве 21 057 штук, что составляет 25,008% уставного капитала общества. Пакетом акций владеет Курганская область в лице департамента имущественных земельных отношений Курганской области. Обременений доли правами иных лиц нет», — указано в объявлении.

Начальная цена лота — почти 35,27 млн рублей. Аукцион назначен на 29 декабря, заявки на участие в нем принимаются до 26 декабря.

Ранее власти неоднократно пытались продать 25% акций АО «Газпром газораспределение Курган». Предыдущая попытка была в начале февраля. Тогда за ценные бумаги власти просили 45,2 млн рублей. В конце 2019 года их выставляли на торги с начальной ценой 68,8 млн рублей. Заявки на участие в этих аукционах не поступали.

По данным СБИС, остальные 75% акций АО «Газпром газораспределение Курган» принадлежат АО «Газпром Газораспределение» (Санкт-Петербург). Ранее URA.RU сообщало, что 30 ноября депутаты Курганской областной думы расширили план приватизации имущества региона. В обновленный список госимущества, который выставят на продажу курганские власти, дополнительно включили два нежилых здания, гараж, три грузовых автомобиля и пять тракторов. Имущество, которое не используется по назначению, власти выявили во время ревизии.