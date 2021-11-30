В Кургане COVID-ограничения продлили до конца года

Режим самоизоляции для непривитых пожилых курганцев продлен до 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет, введенный в Курганской области из-за ситуации с COVID, продлен до конца 2021 года. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Также в регионе продлено действие других ограничений.

«Рекомендовать губернатору Курганской области внести изменения в постановление „О введении режима повышенной готовности“ в части обязанности граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением вакцинированных против коронавирусной инфекции или перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 2 декабря по 31 декабря 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции», — говорится в выписке из решения оперштаба, опубликованной на сайте областного правительства.

Непривитым курганцам старше 60 лет, как и раньше, разрешено выходить из дома для обращения за медицинской помощью, вакцинации от COVID, посещения суда или правоохранительных органов, прогулки с домашним животным, а также в ближайший магазин или вынести мусор. Кроме того, после 3 декабря посещение торговых объектов площадью более 1000 кв.м, где продаются автомобили, мебель, санитарно-техническое оборудование и стройматериалы, разрешено только с QR-кодом о вакцинации, справкой о перенесенном COVID или ПЦР-тестом.

Ранее URA.RU сообщало, что обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, не привитых от COVID и не переболевших коронавирусной инфекцией, действует в Курганской области с 18 октября. С 25 октября режим самоизоляции ввели для граждан старше 60 лет.