01 декабря 2021
30 ноября 2021

В Лабытнанги отменили занятия в школах из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги столбики термометров опустились до -21 градуса Фото:

В школах города Лабытнанги (ЯНАО) отменили все утренние учебные занятия с 1-го по 4-й класс из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте управления образования Лабытнанги.

«Вниманию родителей! Неблагоприятные погодные условия для обучающихся 1-4-х классов первой смены», — говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, в Лабытнанги на данный момент столбики термометров опустились до -21 градуса, а сила ветра составляет до 19 метров в секунду. Из-за сильного ветра, уточняют синоптики, температура воздуха, по ощущениям, близка к -35 градусам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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