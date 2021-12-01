В Лабытнанги отменили занятия в школах из-за непогоды

В Лабытнанги столбики термометров опустились до -21 градуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах города Лабытнанги (ЯНАО) отменили все утренние учебные занятия с 1-го по 4-й класс из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте управления образования Лабытнанги.

«Вниманию родителей! Неблагоприятные погодные условия для обучающихся 1-4-х классов первой смены», — говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, в Лабытнанги на данный момент столбики термометров опустились до -21 градуса, а сила ветра составляет до 19 метров в секунду. Из-за сильного ветра, уточняют синоптики, температура воздуха, по ощущениям, близка к -35 градусам.