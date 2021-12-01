Медсестра с «курганской Рублевки» воровала наркотики

02 декабря 2021 в 15:12 Размер текста - 17 +

Медсестра отвечала в больнице за хранение наркотических средств (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медсестру, которая работала в Кетовском районе Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), отправили в колонию за то, что она воровала в больнице наркотические средства. Данное сообщение было размещено 2 декабря на сайте областной прокуратуры. «С октября по декабрь 2020 года, имея свободный доступ к сейфу, в котором хранились наркотические средства в личных целях похищала ампулы наркотикосодержащих лекарств, переклеивая этикетки на аскорбиновую кислоту. <…> Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении. В больнице медсестра отвечала за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Женщина похитила 68 ампул лекарственных препаратов, содержащих различные наркотические средства в крупном размере. Ее обвинили в хищении наркотических средств с использованием служебного положения. Ранее заместителя одного из медучреждений Кургана обвинили в мошенничестве. По данным следствия, он фиктивно устроил на работу своих зятя и дочь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Медсестру, которая работала в Кетовском районе Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), отправили в колонию за то, что она воровала в больнице наркотические средства. Данное сообщение было размещено 2 декабря на сайте областной прокуратуры. «С октября по декабрь 2020 года, имея свободный доступ к сейфу, в котором хранились наркотические средства в личных целях похищала ампулы наркотикосодержащих лекарств, переклеивая этикетки на аскорбиновую кислоту. <…> Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении. В больнице медсестра отвечала за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Женщина похитила 68 ампул лекарственных препаратов, содержащих различные наркотические средства в крупном размере. Ее обвинили в хищении наркотических средств с использованием служебного положения. Ранее заместителя одного из медучреждений Кургана обвинили в мошенничестве. По данным следствия, он фиктивно устроил на работу своих зятя и дочь.