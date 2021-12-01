01 декабря 2021

Медсестра с «курганской Рублевки» воровала наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , вакцина, вакцинация, шприц, укол, медик, спутник v, вакцина от коронавируса, ковивак, пункт вакцинации, ковид 19
Медсестра отвечала в больнице за хранение наркотических средств (архивное фото) Фото:

Медсестру, которая работала в Кетовском районе Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), отправили в колонию за то, что она воровала в больнице наркотические средства. Данное сообщение было размещено 2 декабря на сайте областной прокуратуры.

«С октября по декабрь 2020 года, имея свободный доступ к сейфу, в котором хранились наркотические средства в личных целях похищала ампулы наркотикосодержащих лекарств, переклеивая этикетки на аскорбиновую кислоту. <…> Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

В больнице медсестра отвечала за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Женщина похитила 68 ампул лекарственных препаратов, содержащих различные наркотические средства в крупном размере. Ее обвинили в хищении наркотических средств с использованием служебного положения.

Ранее заместителя одного из медучреждений Кургана обвинили в мошенничестве. По данным следствия, он фиктивно устроил на работу своих зятя и дочь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Медсестру, которая работала в Кетовском районе Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), отправили в колонию за то, что она воровала в больнице наркотические средства. Данное сообщение было размещено 2 декабря на сайте областной прокуратуры. «С октября по декабрь 2020 года, имея свободный доступ к сейфу, в котором хранились наркотические средства в личных целях похищала ампулы наркотикосодержащих лекарств, переклеивая этикетки на аскорбиновую кислоту. <…> Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении. В больнице медсестра отвечала за хранение наркотических средств и психотропных веществ. Женщина похитила 68 ампул лекарственных препаратов, содержащих различные наркотические средства в крупном размере. Ее обвинили в хищении наркотических средств с использованием служебного положения. Ранее заместителя одного из медучреждений Кургана обвинили в мошенничестве. По данным следствия, он фиктивно устроил на работу своих зятя и дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...