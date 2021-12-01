Казаки Курганской области выбрали атамана

02 декабря 2021 в 16:35 Размер текста - 17 +

Атаманом Зауральского отдельского казачьего общества стал Александр Зайцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошли выборы атамана и членов атаманского правления Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области (ЗОКО). На третий атаманский срок единогласно был переизбран Александр Зайцев. «В процедуру перевыборов атамана ЗОКО был включен старинный обряд вычитки вин и заслуг атамана, в котором участвовали многие казаки и духовник зауральского казачества протоиерей Иоанн Юшин. Никаких вин атаману Зайцеву не предъявлено. Все выступающие отметили его значительные заслуги в должности атамана Зауральского отдела», — говорится в информации Курганской епархии. Вслед за атаманом было переизбрано атаманское правление в прежнем составе. В казачьем круге приняли участие более 40 выборных казаков от девяти городских, районных, станичных и хуторских казачьих обществ региона. В июле в Курганской области разразился скандал из-за информации о том, что казаки спаивали и фотографировали детей. Обвинялись казаки деревни Грачево Кетовского района, относящиеся к Курганскому отдельскому казачьему обществу, которых в ЗОКО назвали «лжеказаками». Было возбуждено административное дело. Представители прокуратуры и Минюста проводили проверку деятельности ЗОКО. Источники URA.RU не исключили, что казачьи общества могут публиковать компромат друг на друга ради получения грантов. Александр Зайцев избран атаманом на третий срок фото: пресс-служба Курганской епархии Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане прошли выборы атамана и членов атаманского правления Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области (ЗОКО). На третий атаманский срок единогласно был переизбран Александр Зайцев. «В процедуру перевыборов атамана ЗОКО был включен старинный обряд вычитки вин и заслуг атамана, в котором участвовали многие казаки и духовник зауральского казачества протоиерей Иоанн Юшин. Никаких вин атаману Зайцеву не предъявлено. Все выступающие отметили его значительные заслуги в должности атамана Зауральского отдела», — говорится в информации Курганской епархии. Вслед за атаманом было переизбрано атаманское правление в прежнем составе. В казачьем круге приняли участие более 40 выборных казаков от девяти городских, районных, станичных и хуторских казачьих обществ региона. В июле в Курганской области разразился скандал из-за информации о том, что казаки спаивали и фотографировали детей. Обвинялись казаки деревни Грачево Кетовского района, относящиеся к Курганскому отдельскому казачьему обществу, которых в ЗОКО назвали «лжеказаками». Было возбуждено административное дело. Представители прокуратуры и Минюста проводили проверку деятельности ЗОКО. Источники URA.RU не исключили, что казачьи общества могут публиковать компромат друг на друга ради получения грантов.