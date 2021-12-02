02 декабря 2021
01 декабря 2021

Российские нефтяники обозначат главные проблемы отрасли

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Представители отрасли примут участие в онлайн-форуме, организованном ТюмГУ Фото:

Представители нефтегазового бизнеса России обозначат главные вызовы отрасли и попытаются дать на них ответы. Это будет сделано в рамках сессии-форума «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий», который пройдет в онлайн-формате в течение 15—17 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского государственного университета (организатор мероприятия).

«Каждый из дней сессии будет посвящен трем разным аспектам: науке, индустрии и образованию. В рамках первого тематического блока участники форума рассмотрят возможности и перспективы применения цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений. Эти вопросы являются одними из ведущих направлений деятельности Научного центра мирового уровня ТюмГУ», — отметили в пресс-службе вуза.

Главной темой Дня индустрии станет опыт разработки сложнопостроенных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы. Спикеры расскажут, как выбрать оптимальную стратегию разработки залежи, опираясь на сложные компьютерные модели предельно неоднородных объектов. В последний день форума эксперты обсудят образовательные и инфраструктурные решения, которые способствуют появлению людей, умеющих использовать сквозные технологии. Открытие форума состоится 15 декабря в 10:30 (мск).

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Представители нефтегазового бизнеса России обозначат главные вызовы отрасли и попытаются дать на них ответы. Это будет сделано в рамках сессии-форума «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий», который пройдет в онлайн-формате в течение 15—17 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского государственного университета (организатор мероприятия). «Каждый из дней сессии будет посвящен трем разным аспектам: науке, индустрии и образованию. В рамках первого тематического блока участники форума рассмотрят возможности и перспективы применения цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений. Эти вопросы являются одними из ведущих направлений деятельности Научного центра мирового уровня ТюмГУ», — отметили в пресс-службе вуза. Главной темой Дня индустрии станет опыт разработки сложнопостроенных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы. Спикеры расскажут, как выбрать оптимальную стратегию разработки залежи, опираясь на сложные компьютерные модели предельно неоднородных объектов. В последний день форума эксперты обсудят образовательные и инфраструктурные решения, которые способствуют появлению людей, умеющих использовать сквозные технологии. Открытие форума состоится 15 декабря в 10:30 (мск).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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