Российские нефтяники обозначат главные проблемы отрасли

Представители отрасли примут участие в онлайн-форуме, организованном ТюмГУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители нефтегазового бизнеса России обозначат главные вызовы отрасли и попытаются дать на них ответы. Это будет сделано в рамках сессии-форума «Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий», который пройдет в онлайн-формате в течение 15—17 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского государственного университета (организатор мероприятия).

«Каждый из дней сессии будет посвящен трем разным аспектам: науке, индустрии и образованию. В рамках первого тематического блока участники форума рассмотрят возможности и перспективы применения цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений. Эти вопросы являются одними из ведущих направлений деятельности Научного центра мирового уровня ТюмГУ», — отметили в пресс-службе вуза.

Главной темой Дня индустрии станет опыт разработки сложнопостроенных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы. Спикеры расскажут, как выбрать оптимальную стратегию разработки залежи, опираясь на сложные компьютерные модели предельно неоднородных объектов. В последний день форума эксперты обсудят образовательные и инфраструктурные решения, которые способствуют появлению людей, умеющих использовать сквозные технологии. Открытие форума состоится 15 декабря в 10:30 (мск).