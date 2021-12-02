Пьяная тюменская школьница въехала на авто в машину ассенизатора. Фото

03 декабря 2021 в 11:35 Размер текста - 17 +

ДТП случилось в Армизонском районе Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нетрезвая 17-летняя школьница на автомобиле протаранила ассенизаторскую машину. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел 3 декабря в пятом часу утра в селе Армизонское. «17-летняя нетрезвая школьница в селе Армизонское сегодня в пятом часу утра на автомобиле Toyota Carina въехала в ассенизаторскую машину, стоящую у жилого дома. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка, подруга школьницы, с которой девушки ночью вместе употребляли алкоголь, а потом поехали кататься по селу», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. По информации Госавтоинспекции, показания алкотестера у школьницы составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ведомстве добавили, что девушка прошла обучение в автошколе, но водительские права еще не получила. По предварительным данным, автомобиль принадлежит ее брату, который в это время был в Тюмени. «Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту ДТП. Информация о поездке школьницы в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в автошколу, которая обучала кандидата в водители», — уточнили в ГИБДД. В ДТП пострадала пассажирка Toyota Фото: УГИБДД по Тюменской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нетрезвая 17-летняя школьница на автомобиле протаранила ассенизаторскую машину. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел 3 декабря в пятом часу утра в селе Армизонское. «17-летняя нетрезвая школьница в селе Армизонское сегодня в пятом часу утра на автомобиле Toyota Carina въехала в ассенизаторскую машину, стоящую у жилого дома. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка, подруга школьницы, с которой девушки ночью вместе употребляли алкоголь, а потом поехали кататься по селу», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. По информации Госавтоинспекции, показания алкотестера у школьницы составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ведомстве добавили, что девушка прошла обучение в автошколе, но водительские права еще не получила. По предварительным данным, автомобиль принадлежит ее брату, который в это время был в Тюмени. «Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту ДТП. Информация о поездке школьницы в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в автошколу, которая обучала кандидата в водители», — уточнили в ГИБДД.