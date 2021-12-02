02 декабря 2021
01 декабря 2021

Пьяная тюменская школьница въехала на авто в машину ассенизатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Екатеринбург, алкоголизм, дтп, знак аварийной остановки, трезвость
ДТП случилось в Армизонском районе Тюменской области Фото:

Нетрезвая 17-летняя школьница на автомобиле протаранила ассенизаторскую машину. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел 3 декабря в пятом часу утра в селе Армизонское.

«17-летняя нетрезвая школьница в селе Армизонское сегодня в пятом часу утра на автомобиле Toyota Carina въехала в ассенизаторскую машину, стоящую у жилого дома. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка, подруга школьницы, с которой девушки ночью вместе употребляли алкоголь, а потом поехали кататься по селу», — рассказали в ведомстве подробности происшествия.

По информации Госавтоинспекции, показания алкотестера у школьницы составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ведомстве добавили, что девушка прошла обучение в автошколе, но водительские права еще не получила. По предварительным данным, автомобиль принадлежит ее брату, который в это время был в Тюмени.

«Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту ДТП. Информация о поездке школьницы в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в автошколу, которая обучала кандидата в водители», — уточнили в ГИБДД.

В ДТП пострадала пассажирка Toyota
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нетрезвая 17-летняя школьница на автомобиле протаранила ассенизаторскую машину. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел 3 декабря в пятом часу утра в селе Армизонское. «17-летняя нетрезвая школьница в селе Армизонское сегодня в пятом часу утра на автомобиле Toyota Carina въехала в ассенизаторскую машину, стоящую у жилого дома. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка, подруга школьницы, с которой девушки ночью вместе употребляли алкоголь, а потом поехали кататься по селу», — рассказали в ведомстве подробности происшествия. По информации Госавтоинспекции, показания алкотестера у школьницы составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ведомстве добавили, что девушка прошла обучение в автошколе, но водительские права еще не получила. По предварительным данным, автомобиль принадлежит ее брату, который в это время был в Тюмени. «Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту ДТП. Информация о поездке школьницы в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в автошколу, которая обучала кандидата в водители», — уточнили в ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...