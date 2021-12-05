05 декабря 2021
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02 декабря 2021

В тюменском городе ввели дистант для детей из-за опасной погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед
Гололед стал причиной отмены очного обучения в школах Фото:

Всех школьников Ялуторовска (Тюменская область) 6 декабря отправили на дистанционное обучение из-за гололеда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«Очные занятия отменены для всех учеников первой и второй смен городских школ. Это сделано для безопасности детей, на улице гололед. В настоящее время погода стабилизируется, выпал снег, дорожники привели улицы в порядок. Думаем, что уже завтра обучение вернется в обычное русло», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Ялуторовска.

Ситуация на улицах Ялуторовска осложнилась еще 1 декабря. По данным мэрии, из-за дождя использование реагентов было бесполезным. Они срабатывали не сразу, из-за чего вода превращалась в лед, покрывший все дороги и тротуары. Из-за погодных условий пришлось запретить движение автобусов: как в самом городе, так и на трассе.

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Всех школьников Ялуторовска (Тюменская область) 6 декабря отправили на дистанционное обучение из-за гололеда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. «Очные занятия отменены для всех учеников первой и второй смен городских школ. Это сделано для безопасности детей, на улице гололед. В настоящее время погода стабилизируется, выпал снег, дорожники привели улицы в порядок. Думаем, что уже завтра обучение вернется в обычное русло», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Ялуторовска. Ситуация на улицах Ялуторовска осложнилась еще 1 декабря. По данным мэрии, из-за дождя использование реагентов было бесполезным. Они срабатывали не сразу, из-за чего вода превращалась в лед, покрывший все дороги и тротуары. Из-за погодных условий пришлось запретить движение автобусов: как в самом городе, так и на трассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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