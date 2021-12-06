06 декабря 2021
05 декабря 2021
04 декабря 2021

Подрядчик мэрии Салехарда попался на нарушении с выплатой зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники АО «Салехарддорстрой» получали в качестве первой части зарплаты 20% от месячного оклада Фото:

Прокуратура ЯНАО заставила подрядчика АО «Салехарддорстрой» изменить правила выплат зарплаты сотрудникам через суд. Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, в компании действовал локальный акт работодателя, по которому первая часть зарплаты составляет 20% от месячного оклада.

«Прокурор города принес протест на противоречащее закону положение локального акта, в удовлетворении которого отказано. В этой связи прокуратура обратилась с иском в суд. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле», — говорится в сообщении прокуратуры.

Агентство обратилось в компанию АО «Салехарддорстрой» для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что единственный дорожный подрядчик мэрии Салехарда компания АО «Салехарддорстрой» должна была своим работникам около восьми миллионов рублей. Также прокуратура обнаружила, что принадлежащий организации асфальто-бетонный завод два года наносил вред экологии.

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Прокуратура ЯНАО заставила подрядчика АО «Салехарддорстрой» изменить правила выплат зарплаты сотрудникам через суд. Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, в компании действовал локальный акт работодателя, по которому первая часть зарплаты составляет 20% от месячного оклада. «Прокурор города принес протест на противоречащее закону положение локального акта, в удовлетворении которого отказано. В этой связи прокуратура обратилась с иском в суд. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле», — говорится в сообщении прокуратуры. Агентство обратилось в компанию АО «Салехарддорстрой» для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что единственный дорожный подрядчик мэрии Салехарда компания АО «Салехарддорстрой» должна была своим работникам около восьми миллионов рублей. Также прокуратура обнаружила, что принадлежащий организации асфальто-бетонный завод два года наносил вред экологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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