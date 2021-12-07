Власти хотят уменьшить расходы богатых тюменцев на отдых детей

Обеспеченные тюменцы заплатят за отдых детей столько же, сколько и те, чьи доходы скромнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость путевок в детские лагеря и санатории Тюменской области хотят сделать дешевле для обеспеченных родителей. Соответствующее предложение в правительство региона внес департамент социального развития области. В случае принятия изменений, тюменцы с высокими доходами будут платить за отдых своих чад минимальные суммы.

«Предлагается исключить подачу сведений о доходах граждан. Также предусмотреть минимальную долю софинансирования стоимости путевки из средств родителей», — такое предложение в правительство области внес департамент социального развития региона, документ есть в распоряжении URA.RU.

Сейчас, чтобы отправить ребенка на отдых, родители должны озвучить свои доходы, и исходя из их размера профинансировать часть затрат на поездку. В период, когда дети не на каникулах — это 30%, 50%, 70% или 100% стоимости путевки. В каникулы — 50%, 70% или 100%.

Теперь же предлагается оставить минимальные показатели: 30% и 50% соответственно. «Это позволит семьям со среднедушевым доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума по Тюменской области (для 2022 года это 35 850 рублей на каждого члена семьи в месяц — прим. URA.RU), приобретать путевки по минимальной стоимости», — говорится в проекте постановления.

Кроме этих изменений документ предлагает дать преференцию и детям, находящимся в трудной ситуации, за путевки которых полностью платит бюджет. Их родителей освободят от обязанности доказывать, что ребенок постоянно проживает на территории Тюменской области.