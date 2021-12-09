Митрополит Даниил освятил купола нового храма в Чимеево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил освятил купола с крестами для строящегося каменного храма Казанской иконы Божией Матери в Чимеево. В торжестве приняли участие губернатор Вадим Шумков и депутат Госдумы Александр Ильтяков, сообщили в курганской епархии.

«Девять куполов разной величины изготовлены в городе Трехгорный Челябинской области на средства, собранные фондом „Чимеевская святыня“. После освящения куполов строители сразу приступили к их установке. Первым был установлен купол на алтарной части храма. Но так как этот процесс сложный и трудоемкий, купола будут устанавливаться постепенно в течение нескольких дней», — сообщили в епархии.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что в этой стройке нет ни одного бюджетного рубля. «Это благая воля большого количества людей, а мы чем можем, помогаем. В течение последующих двух лет будем ремонтировать дорогу, чтобы тем, кто хочет приехать и поклониться нашей святыне, было комфортно и удобно», — сказал губернатор. В храме предстоит провести штукатурные работы, подвод коммуникаций, внутреннюю отделку и благоустройство.

Ранее URA.RU писало, что в июле 2019 году сгорел деревянный храм в селе Чимеево. Огонь в храме возник от неисправного кондиционера. Огонь уничтожил и деревянную икону божьей матери, от которой остался только оклад. Новую ризу Чимеевской иконы божией матери изготовили к ноябрю. После пожара в Курганской области создали благотворительный фонд «Чимеевская святыня», чтобы собрать средства на восстановление храма.

фото: пресс-служба Курганской епархии

фото: пресс-служба Курганской епархии

фото: пресс-служба Курганской епархии