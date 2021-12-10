Педиатры поспорили о вакцинации от COVID детей до 12 лет

10 декабря 2021 в 21:50 Размер текста - 17 +

В России пока разрешили вакцинировать детей с 12 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Врач высшей категории педиатр Лина Мурадова считает, что нужно вакцинировать маленьких детей от коронавируса. Дети до 12 лет после коронавируса наименее подвержены осложнениям, поэтому в первую очередь стоит прививать тех, кто постарше, заявил педиатр Евгений Тимаков. По мнению педиатра Елены Мескиной, нужно вакцинировать всех детей. «Если мы говорим о целесообразности вакцинации детей до 12-летнего возраста, то по факту эта группа, к счастью, наименее подвержена риску осложнений от коронавирусной инфекции, по статистическим данным. Поэтому в первую очередь нужно вакцинировать детей старше 12 лет и детей из группы риска», — цитирует «Ридус» Евгения Тимакова. По словам Лины Мурадовой, маленькие дети начали полноценно болеть с госпитализацией, поэтому их однозначно нужно прививать. Польза вакцинации в такой ситуации перекрывает риски, потому что ребенок может умереть, так же, как и взрослый. «С моей точки зрения, нужно вакцинировать всех детей. Сказать, что какой-то возраст больше подвержен тяжелым формам, а какой-то меньше, я не могу. Тяжело могут болеть дети любого возраста. Здесь больше на ситуацию влияет то, насколько у них тяжелые сопутствующие болезни», — сказала Елена Мескина. Ранее главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова заявила, что коронавирус у детей опасен непредсказуемыми осложнениями. По ее словам, у несовершеннолетних все чаще коронавирус протекает тяжело. В России с начала пандемии умерло не более 400 детей, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вакцинировать подростков от 12 до 17 лет начнут до конца 2021 года, их будут прививать «Спутником М». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врач высшей категории педиатр Лина Мурадова считает, что нужно вакцинировать маленьких детей от коронавируса. Дети до 12 лет после коронавируса наименее подвержены осложнениям, поэтому в первую очередь стоит прививать тех, кто постарше, заявил педиатр Евгений Тимаков. По мнению педиатра Елены Мескиной, нужно вакцинировать всех детей. «Если мы говорим о целесообразности вакцинации детей до 12-летнего возраста, то по факту эта группа, к счастью, наименее подвержена риску осложнений от коронавирусной инфекции, по статистическим данным. Поэтому в первую очередь нужно вакцинировать детей старше 12 лет и детей из группы риска», — цитирует «Ридус» Евгения Тимакова. По словам Лины Мурадовой, маленькие дети начали полноценно болеть с госпитализацией, поэтому их однозначно нужно прививать. Польза вакцинации в такой ситуации перекрывает риски, потому что ребенок может умереть, так же, как и взрослый. «С моей точки зрения, нужно вакцинировать всех детей. Сказать, что какой-то возраст больше подвержен тяжелым формам, а какой-то меньше, я не могу. Тяжело могут болеть дети любого возраста. Здесь больше на ситуацию влияет то, насколько у них тяжелые сопутствующие болезни», — сказала Елена Мескина. Ранее главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова заявила, что коронавирус у детей опасен непредсказуемыми осложнениями. По ее словам, у несовершеннолетних все чаще коронавирус протекает тяжело. В России с начала пандемии умерло не более 400 детей, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вакцинировать подростков от 12 до 17 лет начнут до конца 2021 года, их будут прививать «Спутником М».