Молодые семьи ЯНАО, живущие в «аварийках», получат соцвыплаты

Жители, состоящие в фонде переселения из аварийного жилья, вне очереди получат выплату по программе «Молодая семья» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодые родители из ЯНАО состоящие в списках участников по переселению из ветхого жилья, получат вне очереди социальную выплату по программе «Молодая семья». Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Молодые семьи, состоящие в сводном списке участников мероприятий по переселению из ветхого жилья, будут получать социальные выплаты по программе „Молодая семья“. Во внеочередном порядке», — говорится в комментарии к документу.

Молодые семьи, воспользовавшиеся мерой социальной поддержки, могут получить также соцвыплату при переселении из ветхого жилья. Цель документа — увеличить темпы сокращения непригодного жилья.