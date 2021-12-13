13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Молодые семьи ЯНАО, живущие в «аварийках», получат соцвыплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ребенок, семья, зима, родители
Жители, состоящие в фонде переселения из аварийного жилья, вне очереди получат выплату по программе «Молодая семья» Фото:

Молодые родители из ЯНАО состоящие в списках участников по переселению из ветхого жилья, получат вне очереди социальную выплату по программе «Молодая семья». Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Молодые семьи, состоящие в сводном списке участников мероприятий по переселению из ветхого жилья, будут получать социальные выплаты по программе „Молодая семья“. Во внеочередном порядке», — говорится в комментарии к документу.

Молодые семьи, воспользовавшиеся мерой социальной поддержки, могут получить также соцвыплату при переселении из ветхого жилья. Цель документа — увеличить темпы сокращения непригодного жилья.

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Молодые родители из ЯНАО состоящие в списках участников по переселению из ветхого жилья, получат вне очереди социальную выплату по программе «Молодая семья». Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Молодые семьи, состоящие в сводном списке участников мероприятий по переселению из ветхого жилья, будут получать социальные выплаты по программе „Молодая семья“. Во внеочередном порядке», — говорится в комментарии к документу. Молодые семьи, воспользовавшиеся мерой социальной поддержки, могут получить также соцвыплату при переселении из ветхого жилья. Цель документа — увеличить темпы сокращения непригодного жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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