Жена главы курганского СУ СК заняла руководящий пост

Замом председателя курганского избиркома стала Лариса Францишко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В избиркоме Курганской области на должность заместителя председателя избрана Лариса Францишко. По данным инсайдеров URA.RU она является супругой главы курганского СУ СК Богдана Францишко. О новом руководителе с заседания избиркома сообщает журналист URA.RU.

«Я предлагаю кандидатуру Франциско Ларисы Юрьевны», — сказал на заседании избиркома новый председатель Роман Скиндерев. Согласно законодательству, он имеет преимущественное право по выдвижению кандидатур на должность заместителя председателя.

Перед голосованием была озвучена биография кандидата. Лариса Францишко родилась в Томске, окончила юридический факультет Томского государственного университета. Работала юристом, а позже — на руководящих постах в мэрии Томска. В 2014 году была назначена заместителем министра труда и социальной защиты Республики Крым. Сейчас является заместителем руководителя аппарата Курганской областной думы.

Других кандидатур на должность заместителя на заседании избиркома никто не предложил. В итоге за кандидатуру Францишко проголосовали все 13 членов избиркома. Ранее агентство сообщало, что новым председателем выбран Роман Скиндерев.

URA.RU писало, что заместитель руководителя аппарата Курганской областной думы Лариса Францишко станет членом нового состава регионального избиркома. Решение об этом было принято членами ЦИК на заседании 16 ноября.