В Тюменской области сотрудница «Сбера» украла полмиллиона рублей

Чтобы платить по своему кредиту, сотрудница «Сбера» открывала карты на посторонних людей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудница Омутинского отделения «Сбера» почти год оформляла кредитные карты на посторонних людей и снимала с них деньги, чтобы погасить собственный долг. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда. Женщина смогла украсть у банка более 560 тысяч рублей.

«С февраля по декабрь 2012 года женщина, работая в Омутинском подразделении „Сбербанка России“, оформляла кредитные карты на других граждан. Деньги с них она снимала и использовала для погашения своего кредита. Ущерб составил более 560 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

Когда преступление вскрылось, срок давности уже прошел, так что женщину не стали привлекать за мошенничество, хотя она и признала свою вину. Теперь же ее заставили возместить банку ущерб.

Ранее URA.RU писало и о других случаях мошенничества, совершенных жителями Тюменской области. Так, предприниматель из Заводоуковска получила деньги из бюджета на обслуживание павильона питьевой воды, но не стала выполнять работу, тем самым присвоив около 160 тысяч рублей.