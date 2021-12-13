Родители курганских учеников опасаются срыва учебного года

Родители первоклашек опасаются, что гимназию №19 в 2022 году закроют на ремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители учеников курганской школы №19 беспокоятся за предстоящий учебный год. В школе планируют проводить капремонт, на время которого учеников могут перевести в другие школы, пишут родители в курганском паблике во «ВКонтакте».

«Вопрос к тем, у кого дети учатся или будут учиться в 19 гимназии. Недели две назад докатился слух (точную информацию не озвучивают), что с лета она закрывается на ремонт и учеников распределят в разные школы. Может кто сказать, какие школы рассматриваются? У нас будущая первоклашка, хотелось бы уже сейчас поискать другую школу», — написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

В комментариях курганцы предположили, что детей могут распределить между несколькими школами. «Слышала, что рассматривают 5, 7, 52 и 56 школы, хотя они тоже все переполнены. Я все-таки надеюсь, что дождутся, когда построят новую школу и нас временно туда переведут», — написала Татьяна Шахова.

В администрации города Кургана сообщили, что в настоящий момент отправлена заявка в проект федеральной программы по капремонту школ на 2022—2023 годы. «В перечень проекта программы капремонта от Курган из школ Заозерного микрорайона были включены гимназия №19, школы №5 и 26. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Министерстве просвещения РФ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Более точную информацию по озвученным в обращении вопросам администрация города представит после утверждения программы на федеральном и региональном уровнях.

Ранее URA.RU писало о двухлетнем капремонте школы №11 в Кургане. На обновление здания потратили более 118 млн рублей. 1 сентября 2021 года школу торжественно отрыли при участии мэра Кургана Елены Ситниковой. При этом родители учеников рассказали URA.RU, что к открытию в здании не успели доделать столовую и туалеты.