Серпуховский подрывник признал, что ошибся в расчетах. «Должно было взорваться внутри»

15 декабря 2021 в 12:37 Размер текста - 17 +

Подрывник Серпуховского монастыря Владислав Струженков ошибся в расчетах. По его задумке, самодельное взрывное устройство должно было сработать в помещении приходской гимназии во время массовой молитвы. Об этом рассказал сам преступник органам правопорядка. «Подрывник планировал массовое убийство — хотел „и себя, и их“. Он поджег огнепроводный шнур и был уверен, что взрыв произойдет уже в помещении, где проходила утренняя молитва и находились десятки детей. Но шнур прогорел раньше и СВУ сработало на входе», — сообщает Life. Взрыв в приходской школе серпуховского монастыря произошел 13 декабря. Струженкова доставили в больницу в тяжелом состоянии, но 14 декабря он пришел в себя. По одной из версий предполагалось, что подрывник мстит за травлю, но как он сам рассказал силовикам, мотивом выступила мечта произвести массовое убийство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, друг подрывника сообщил следствию, что видел, как тот собирает бомбу.