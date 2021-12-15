Серпуховский подрывник признал, что ошибся в расчетах. «Должно было взорваться внутри»

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, полиция, полицейский автомобиль, полицейское оцепление, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
Подрывник планировал массовое убийство Фото:
новость из сюжета
В серпуховском монастыре произошел взрыв

Подрывник Серпуховского монастыря Владислав Струженков ошибся в расчетах. По его задумке, самодельное взрывное устройство должно было сработать в помещении приходской гимназии во время массовой молитвы. Об этом рассказал сам преступник органам правопорядка.

«Подрывник планировал массовое убийство — хотел „и себя, и их“. Он поджег огнепроводный шнур и был уверен, что взрыв произойдет уже в помещении, где проходила утренняя молитва и находились десятки детей. Но шнур прогорел раньше и СВУ сработало на входе», — сообщает Life.

Взрыв в приходской школе серпуховского монастыря произошел 13 декабря. Струженкова доставили в больницу в тяжелом состоянии, но 14 декабря он пришел в себя. По одной из версий предполагалось, что подрывник мстит за травлю, но как он сам рассказал силовикам, мотивом выступила мечта произвести массовое убийство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, друг подрывника сообщил следствию, что видел, как тот собирает бомбу.

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Подрывник Серпуховского монастыря Владислав Струженков ошибся в расчетах. По его задумке, самодельное взрывное устройство должно было сработать в помещении приходской гимназии во время массовой молитвы. Об этом рассказал сам преступник органам правопорядка. «Подрывник планировал массовое убийство — хотел „и себя, и их“. Он поджег огнепроводный шнур и был уверен, что взрыв произойдет уже в помещении, где проходила утренняя молитва и находились десятки детей. Но шнур прогорел раньше и СВУ сработало на входе», — сообщает Life. Взрыв в приходской школе серпуховского монастыря произошел 13 декабря. Струженкова доставили в больницу в тяжелом состоянии, но 14 декабря он пришел в себя. По одной из версий предполагалось, что подрывник мстит за травлю, но как он сам рассказал силовикам, мотивом выступила мечта произвести массовое убийство. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, друг подрывника сообщил следствию, что видел, как тот собирает бомбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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