14 декабря 2021
13 декабря 2021

В ЯНАО компания незаконно распорядилась накоплениями пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионные накопления жительницы Надыма были незаконно переданы в НПФ Фото:

В городе Надыме ЯНАО пенсионная организация передала накопления без разрешения местной жительницы в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что между заявителем и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2017 году средства пенсионных накоплений без ведома надымчанки незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд. При этом договор о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд заявителем не заключался, согласия на это она не давала», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор направил иск в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным. Суд удовлетворил его и возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести пенсионные накопление предыдущей компании.

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В городе Надыме ЯНАО пенсионная организация передала накопления без разрешения местной жительницы в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что между заявителем и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2017 году средства пенсионных накоплений без ведома надымчанки незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд. При этом договор о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд заявителем не заключался, согласия на это она не давала», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор направил иск в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным. Суд удовлетворил его и возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести пенсионные накопление предыдущей компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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