В ЯНАО компания незаконно распорядилась накоплениями пенсионерки

Пенсионные накопления жительницы Надыма были незаконно переданы в НПФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Надыме ЯНАО пенсионная организация передала накопления без разрешения местной жительницы в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что между заявителем и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2017 году средства пенсионных накоплений без ведома надымчанки незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд. При этом договор о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд заявителем не заключался, согласия на это она не давала», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор направил иск в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным. Суд удовлетворил его и возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести пенсионные накопление предыдущей компании.