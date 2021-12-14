В ЯНАО компания незаконно распорядилась накоплениями пенсионерки

В городе Надыме ЯНАО пенсионная организация передала накопления без разрешения местной жительницы в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.
«Установлено, что между заявителем и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2017 году средства пенсионных накоплений без ведома надымчанки незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд. При этом договор о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд заявителем не заключался, согласия на это она не давала», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокурор направил иск в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным. Суд удовлетворил его и возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести пенсионные накопление предыдущей компании.
В городе Надыме ЯНАО пенсионная организация передала накопления без разрешения местной жительницы в негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Будущее». Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что между заявителем и пенсионным органом действовал договор об обязательном пенсионном страховании, однако в 2017 году средства пенсионных накоплений без ведома надымчанки незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд. При этом договор о переходе в другой негосударственный пенсионный фонд заявителем не заключался, согласия на это она не давала», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор направил иск в суд о признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным. Суд удовлетворил его и возложил на АО «НПФ Будущее» обязанность перевести пенсионные накопление предыдущей компании.