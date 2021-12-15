Депутат ГД нашел способ улучшить отношение россиян к QR-кодам

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Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что негативное отношение к QR-кодам — результат плохой пиар-кампании Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Для улучшения отношения россиян к QR-кодам нужно проводить понятную информационную работу в соцсетях и на телевидении. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.

«Голикова объясняет доступно и понятно. Так почему нельзя вот так же ясно объяснить законопроект о QR-кодах людям с телеэкранов, ток-шоу, в соцсетях и прочее? Надо усилить информационную работу. Касается всех социально-важных законопроектов!» — пишет Хамзаев в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Владимирской области иронично отнеслись к отмене QR-кодов, а согласно исследованию hh.ru, каждый третий россиянин поддерживает решение о введении кодов. И хотя жители продолжают массово жаловаться на введение ограничений с проверкой сертификатов о вакцинации посредством QR-кодов, Госдума все равно планирует принять законопроект о QR-кодах в общественных местах.

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Для улучшения отношения россиян к QR-кодам нужно проводить понятную информационную работу в соцсетях и на телевидении. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Голикова объясняет доступно и понятно. Так почему нельзя вот так же ясно объяснить законопроект о QR-кодах людям с телеэкранов, ток-шоу, в соцсетях и прочее? Надо усилить информационную работу. Касается всех социально-важных законопроектов!» — пишет Хамзаев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Владимирской области иронично отнеслись к отмене QR-кодов, а согласно исследованию hh.ru, каждый третий россиянин поддерживает решение о введении кодов. И хотя жители продолжают массово жаловаться на введение ограничений с проверкой сертификатов о вакцинации посредством QR-кодов, Госдума все равно планирует принять законопроект о QR-кодах в общественных местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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