Депутат ГД нашел способ улучшить отношение россиян к QR-кодам

15 декабря 2021 в 16:41 Размер текста - 17 +

Для улучшения отношения россиян к QR-кодам нужно проводить понятную информационную работу в соцсетях и на телевидении. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Голикова объясняет доступно и понятно. Так почему нельзя вот так же ясно объяснить законопроект о QR-кодах людям с телеэкранов, ток-шоу, в соцсетях и прочее? Надо усилить информационную работу. Касается всех социально-важных законопроектов!» — пишет Хамзаев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Владимирской области иронично отнеслись к отмене QR-кодов, а согласно исследованию hh.ru, каждый третий россиянин поддерживает решение о введении кодов. И хотя жители продолжают массово жаловаться на введение ограничений с проверкой сертификатов о вакцинации посредством QR-кодов, Госдума все равно планирует принять законопроект о QR-кодах в общественных местах.