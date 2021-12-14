В Кургане искали 10-летнего ребенка

Ребенок ушел из дома и не вернулся (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Кургане в районе «Энергетики» искали десятилетнено ребенка. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте». В полиции уточнили, что мальчик был найден.

«Пропал ребенок. Мендекин Рустам, 10 лет. Днем 15 декабря 2021 года вышел из дома и не вернулся», — пишет «ЛизаАлерт» у себя в социальных сетях.

Рост ребенка 140 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ушел из дома в черной куртке, красной шапке, серых спортивных штанах и дутых сапогах.

Обновлено в 23.10: В региональной пресс-службе УМВД сообщили, что ребенок был найден. С ним все в порядке.