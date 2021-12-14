14 декабря 2021

В Кургане искали 10-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысьва. Пермь, дети, дети без присмотра, лысьва, виды лысьвы
Ребенок ушел из дома и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Кургане в районе «Энергетики» искали десятилетнено ребенка. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте». В полиции уточнили, что мальчик был найден.

«Пропал ребенок. Мендекин Рустам, 10 лет. Днем 15 декабря 2021 года вышел из дома и не вернулся», — пишет «ЛизаАлерт» у себя в социальных сетях.

Рост ребенка 140 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ушел из дома в черной куртке, красной шапке, серых спортивных штанах и дутых сапогах.

Обновлено в 23.10: В региональной пресс-службе УМВД сообщили, что ребенок был найден. С ним все в порядке.

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В Кургане в районе «Энергетики» искали десятилетнено ребенка. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте». В полиции уточнили, что мальчик был найден. «Пропал ребенок. Мендекин Рустам, 10 лет. Днем 15 декабря 2021 года вышел из дома и не вернулся», — пишет «ЛизаАлерт» у себя в социальных сетях. Рост ребенка 140 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Ушел из дома в черной куртке, красной шапке, серых спортивных штанах и дутых сапогах. Обновлено в 23.10: В региональной пресс-службе УМВД сообщили, что ребенок был найден. С ним все в порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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