Телефонные спамеры придумали, как безнаказанно звонить тюменцам

Телефонные спамеры начали звонить тюменцам со скрытых номеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продвигающие услуги бизнеса через телефонные звонки и рассылку смс-сообщений спамеры начали звонить тюменцам со скрытых номеров, чтобы те не смогли пожаловаться на их действия в УФАС. Об этом горожане рассказали в беседе с URA.RU. Для того, чтобы заниматься подобной рекламой, необходимо иметь согласие абонентов, которым рассылается подобная реклама.

«Раньше мне часто звонили сомнительные стоматологии и массажные салоны, и другие дельцы, предлагающие сомнительные услуги. Когда говорил, что не давал согласия на подобные звонки и грозился обратиться в УФАС — бросали трубки. Сейчас звонки возобновились, но со скрытых номеров. И мои угрозы уже не действуют: потому что звонят не люди, а „роботы“, автоответчики», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

На официальном сайте ФАС России указано, что с жалобами на навязчивую рекламу нужно обращаться в территориальный орган ведомства по месту жительства получателя спама. «Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ „О рекламе“ распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе телефонной, в отсутствие предварительного согласия абонента на получение рекламных сообщений не допускается. Ответственность за данное нарушение несет распространитель рекламы», — указано на официальном сайте ведомства.

Прежде, чем обратиться с жалобой в ведомство, абонент должен попытаться решить вопрос через своего оператора мобильной связи. Если это не поможет, то необходимо написать заявление в УФАС. При обращении нужно предоставить, в том числе, данные о номерах телефонов, с которых приходила спам-реклама. Комментарий пресс-службы регионального УФАС ожидается.