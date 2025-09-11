Белый дом в США оцепили после убийства Кирка

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Территория вокруг Белого дома в Вашингтоне была оцеплена после убийства известного консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности», — говорится в статье Washington Post. В публикации отмечается, что меры принимаются в связи с резонансом, вызванным гибелью Кирка среди его сторонников и общественности.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем видеообращении из Белого дома назвал погибшего праворадикального активиста и исполнительного директора организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка «мучеником за свободу и истину». Глава государства подчеркнул, что основная задача Кирка заключалась в активном привлечении молодежи к участию в политической жизни. По словам Трампа, Кирк делился со студентами патриотизмом и распространял идеи здравого смысла.

