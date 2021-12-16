16 декабря 2021

Тюменец сжег свою возлюбленную, которая хотела от него уйти

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Алексею Киюцену, который сжег продавца комиссионного магазина. Тюмень
У женщины осталась дочь, которой преступник должен выплатить полмиллиона рублей (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени поджег свою возлюбленную, которая неоднократно пыталась с ним расстаться. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. От полученных травм женщина умерла, а преступника отправили в колонию.

«В 2020 году мужчина стал проживать со своей сожительницей. Женщина не раз хотела с ним расстаться. 6 января 2021 года она после очередной ссоры ушла, а 8 января вернулась вновь. По версии следствия, в тот день, во время распития спиртного, обвиняемый облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменка получила множественные ожоги. Спустя две недели она скончалась в больнице. Ее сожителя отправили под суд, итогом которого стали пять лет лишения свободы в колонии строго режима.

Как добавили в пресс-службе, у погибшей осталась дочь. Суд постановил, что убийца матери должен выплатить ей 500 000 рублей морального ущерба.

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Житель Тюмени поджег свою возлюбленную, которая неоднократно пыталась с ним расстаться. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. От полученных травм женщина умерла, а преступника отправили в колонию. «В 2020 году мужчина стал проживать со своей сожительницей. Женщина не раз хотела с ним расстаться. 6 января 2021 года она после очередной ссоры ушла, а 8 января вернулась вновь. По версии следствия, в тот день, во время распития спиртного, обвиняемый облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Тюменка получила множественные ожоги. Спустя две недели она скончалась в больнице. Ее сожителя отправили под суд, итогом которого стали пять лет лишения свободы в колонии строго режима. Как добавили в пресс-службе, у погибшей осталась дочь. Суд постановил, что убийца матери должен выплатить ей 500 000 рублей морального ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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