Тюменец сжег свою возлюбленную, которая хотела от него уйти

У женщины осталась дочь, которой преступник должен выплатить полмиллиона рублей (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Житель Тюмени поджег свою возлюбленную, которая неоднократно пыталась с ним расстаться. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. От полученных травм женщина умерла, а преступника отправили в колонию.

«В 2020 году мужчина стал проживать со своей сожительницей. Женщина не раз хотела с ним расстаться. 6 января 2021 года она после очередной ссоры ушла, а 8 января вернулась вновь. По версии следствия, в тот день, во время распития спиртного, обвиняемый облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменка получила множественные ожоги. Спустя две недели она скончалась в больнице. Ее сожителя отправили под суд, итогом которого стали пять лет лишения свободы в колонии строго режима.

Как добавили в пресс-службе, у погибшей осталась дочь. Суд постановил, что убийца матери должен выплатить ей 500 000 рублей морального ущерба.