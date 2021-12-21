Губернатор Моор объявил о новой льготе для бизнеса

Нефтегазовым компаниям возместят 5% от стоимости тюменского оборудования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компании-участники межрегионального нефтегазового кластера смогут возмещать 5% стоимости оборудования тюменских производителей. Об этом на своей странице в сосцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Постановление главы Тюменской области будет действовать в 2022 году.

«Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. Возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на нашей территории или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области», — написал губернатор.

Моор напомнил, что региональные власти уже возмещают 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей. В 2020 году по этой схеме «Сургутнефтегаз» приобрел у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтегазовый кластер Тюменской области намерен сотрудничать с ассоциацией нефтесервисных компаний Казахстана «Каз Сервис». По этом поводу Моор в сентябре встречался с первым вице-министром энергетики Республики Казахстан Муратом Журебековым.