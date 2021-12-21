21 декабря 2021

Губернатор Моор объявил о новой льготе для бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия на СИБУР. Тобольск, сибур
Нефтегазовым компаниям возместят 5% от стоимости тюменского оборудования Фото:

Компании-участники межрегионального нефтегазового кластера смогут возмещать 5% стоимости оборудования тюменских производителей. Об этом на своей странице в сосцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Постановление главы Тюменской области будет действовать в 2022 году.

«Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. Возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на нашей территории или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области», — написал губернатор.

Моор напомнил, что региональные власти уже возмещают 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей. В 2020 году по этой схеме «Сургутнефтегаз» приобрел у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтегазовый кластер Тюменской области намерен сотрудничать с ассоциацией нефтесервисных компаний Казахстана «Каз Сервис». По этом поводу Моор в сентябре встречался с первым вице-министром энергетики Республики Казахстан Муратом Журебековым.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компании-участники межрегионального нефтегазового кластера смогут возмещать 5% стоимости оборудования тюменских производителей. Об этом на своей странице в сосцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Моор. Постановление главы Тюменской области будет действовать в 2022 году. «Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. Возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на нашей территории или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области», — написал губернатор. Моор напомнил, что региональные власти уже возмещают 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного заказчиками-компаниями нефтегазовой отрасли у тюменских производителей. В 2020 году по этой схеме «Сургутнефтегаз» приобрел у тюменских предприятий продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что нефтегазовый кластер Тюменской области намерен сотрудничать с ассоциацией нефтесервисных компаний Казахстана «Каз Сервис». По этом поводу Моор в сентябре встречался с первым вице-министром энергетики Республики Казахстан Муратом Журебековым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...