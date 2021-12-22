Педофила из ЯНАО отправили в колонию за детское порно

Мужчину посадят в колонию общего режима на четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за хранение и рассылку порнографических фотографий детей. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

«Собранные следственным отделом по Новому Уренгою следственного управления СКР по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „г“ ч.2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями в отношении несовершеннолетних лиц, с использованием сети интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В период 2019—2021 годов ранее неоднократно судимый 44-летний житель Нового Уренгоя приобрел несколько фотографий порнографического характера с участием детей. Мужчина рассылал данные снимки пользователям в интернете, а также отправлял в различные чаты в мессенджерах.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали жилище мужчины и обнаружили мобильные телефоны, с которых осужденный рассылал порнографические материалы с изображением несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего возраста. Местного жителя приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тарко-Сале и его пособницу приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за насилие над ребенком. Девушка уговорила девочку через соцсети встретится с 36-летним мужчиной, который совершил в отношении нее действия сексуального характера.