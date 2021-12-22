22 декабря 2021

Курганец получил штраф за то, что пошел на работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город во время самоизоляции жителей. Курган , прохожий, торговый ряд, кировский рынок, рыночный ряд
Житель Курганской области ушел на работу в день проверки сотрудников Роспотребнадзора (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Житель Половинского района Курганской области нарушил самоизоляцию, чтобы поехать на работу. Из-за этого его оштрафовали. Такая информация была размещена 23 декабря на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«Половинский районный суд вынес постановление в отношении жителя села Половинное, нарушившего режим обязательной 14-дневной изоляции в связи с нахождением в контакте с больной COVID-19 супругой. <…> Судом гражданин признан виновным в совершении правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением штрафа 7 500 рублей», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время проверки мужчина уехал на работу. Его обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания. Представители Роспотребнадзора добавили, что всего в районе выявили три случая нарушения режима изоляции.

Ранее жителя Петухова оштрафовали на ту же сумму за то, что он неправильно вернулся с отдыха. Он должен был сообщить через портал госуслуг в течение трех дней после возвращения о том, что был в другой стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Половинского района Курганской области нарушил самоизоляцию, чтобы поехать на работу. Из-за этого его оштрафовали. Такая информация была размещена 23 декабря на сайте областного управления Роспотребнадзора. «Половинский районный суд вынес постановление в отношении жителя села Половинное, нарушившего режим обязательной 14-дневной изоляции в связи с нахождением в контакте с больной COVID-19 супругой. <…> Судом гражданин признан виновным в совершении правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением штрафа 7 500 рублей», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что во время проверки мужчина уехал на работу. Его обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания. Представители Роспотребнадзора добавили, что всего в районе выявили три случая нарушения режима изоляции. Ранее жителя Петухова оштрафовали на ту же сумму за то, что он неправильно вернулся с отдыха. Он должен был сообщить через портал госуслуг в течение трех дней после возвращения о том, что был в другой стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...