Курганец получил штраф за то, что пошел на работу

Житель Курганской области ушел на работу в день проверки сотрудников Роспотребнадзора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Половинского района Курганской области нарушил самоизоляцию, чтобы поехать на работу. Из-за этого его оштрафовали. Такая информация была размещена 23 декабря на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«Половинский районный суд вынес постановление в отношении жителя села Половинное, нарушившего режим обязательной 14-дневной изоляции в связи с нахождением в контакте с больной COVID-19 супругой. <…> Судом гражданин признан виновным в совершении правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением штрафа 7 500 рублей», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время проверки мужчина уехал на работу. Его обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания. Представители Роспотребнадзора добавили, что всего в районе выявили три случая нарушения режима изоляции.

Ранее жителя Петухова оштрафовали на ту же сумму за то, что он неправильно вернулся с отдыха. Он должен был сообщить через портал госуслуг в течение трех дней после возвращения о том, что был в другой стране.

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