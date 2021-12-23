В поселке Московский Тюменского района почти каждый день отключают электричество Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Московский Тюменского района написали обращение губернатору региона Александру Моору из-за постоянных отключений электричества. Об этом они рассказали URA.RU, предоставив копию документа. Тюменцы считают, что сотрудники компании «Россети Тюмень» решили без предупреждения провести там плановое обслуживание энергосетей. При этом, аварийные отключения происходят практически каждый день.

«Регулярно происходят аварийные отключения электроэнергии. И самое страшное — особенно часто это происходит в зимнее время и при низких температурах. Газовые котлы систем отопления не выдерживают подобных сбоев, выходят из строя насосы циркуляции воды, в результате чего замерзают и лопаются трубы, дома промерзают. Это огромный ущерб для любой семьи. Кто будет возмещать наши убытки в результате этих аварий?» — интересуются авторы обращения.

Одна из местных жительниц рассказала URA.RU о том, что в этом году энергетики в конце декабря приступили к плановому обслуживанию сетей. «Мы уже привыкли к постоянным аварийным отключениям. Но тут нас вообще удивили: сотрудники „Россетей“ под конец декабря приступили к плановому обслуживанию, не предупредив нас об этом. Из-за этого всю неделю у нас в домах с 10 утра до 5 вечера нет электричества. А значит, нет тепла и воды. Сегодня наши мужчины собрались и просто не позволили им начать работу. Мы боимся замерзнуть в собственных домах. Это полный беспредел!» — пояснила она агентству.

В информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес компании «Россети Тюмень».

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