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Тюменскому депутату, судимому за мошенничество, выставили счет

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Хабибуллиной, сбившей в центре города пешеходов. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Депутату гордумы Тобольска Олегу Подковырову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ Фото:

Тобольский городской суд планирует взыскать более 1,5 млн рублей с депутата городской думы Олега Подковырова, обвиненного в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тобольском городском суде 27 декабря состоялось очередное заседание по делу Олега Подковырова. Суд допросил одного свидетеля со стороны обвинения, исследовал материалы дела. Прокурор в интересах МКУ „Имущественная казна“ заявил гражданский иск о взыскании денежных средств в размере более 1,5 млн рублей», — рассказали в суде.

Компанию Подковырова «Аргумент» обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Там якобы решили заработать на строительном мусоре, который оставался после проведения этих работ. Депутату предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ — ему грозит до шести лет лишения свободы. Подсудимый уже частично признал вину.

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Тобольский городской суд планирует взыскать более 1,5 млн рублей с депутата городской думы Олега Подковырова, обвиненного в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольском городском суде 27 декабря состоялось очередное заседание по делу Олега Подковырова. Суд допросил одного свидетеля со стороны обвинения, исследовал материалы дела. Прокурор в интересах МКУ „Имущественная казна“ заявил гражданский иск о взыскании денежных средств в размере более 1,5 млн рублей», — рассказали в суде. Компанию Подковырова «Аргумент» обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Там якобы решили заработать на строительном мусоре, который оставался после проведения этих работ. Депутату предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ — ему грозит до шести лет лишения свободы. Подсудимый уже частично признал вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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