Тюменскому депутату, судимому за мошенничество, выставили счет

Тобольский городской суд планирует взыскать более 1,5 млн рублей с депутата городской думы Олега Подковырова, обвиненного в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В Тобольском городском суде 27 декабря состоялось очередное заседание по делу Олега Подковырова. Суд допросил одного свидетеля со стороны обвинения, исследовал материалы дела. Прокурор в интересах МКУ „Имущественная казна“ заявил гражданский иск о взыскании денежных средств в размере более 1,5 млн рублей», — рассказали в суде.
Компанию Подковырова «Аргумент» обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Там якобы решили заработать на строительном мусоре, который оставался после проведения этих работ. Депутату предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ — ему грозит до шести лет лишения свободы. Подсудимый уже частично признал вину.
Тобольский городской суд планирует взыскать более 1,5 млн рублей с депутата городской думы Олега Подковырова, обвиненного в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольском городском суде 27 декабря состоялось очередное заседание по делу Олега Подковырова. Суд допросил одного свидетеля со стороны обвинения, исследовал материалы дела. Прокурор в интересах МКУ „Имущественная казна“ заявил гражданский иск о взыскании денежных средств в размере более 1,5 млн рублей», — рассказали в суде. Компанию Подковырова «Аргумент» обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Там якобы решили заработать на строительном мусоре, который оставался после проведения этих работ. Депутату предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ — ему грозит до шести лет лишения свободы. Подсудимый уже частично признал вину.