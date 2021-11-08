Тюменский депутат признался в мошенничестве

Олегу Подковырову грозит до шести лет колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров 9 ноября частично признал вину в ходе судебного заседания после допроса свидетелей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ранее народный избранник, обвиняемый в четырех эпизодах мошенничества, отказывался признать себя виновным.

«В Тобольском городском суде продолжаются слушания по уголовному делу Олега Подковырова. Сегодня на заседании допросили свидетелей обвинения, продолжают исследовать материалы дела. Подсудимый частично признает свою вину», — рассказали в суде. Следующее заседание назначено на 18 ноября.

Компанию Подковырова «Аргумент» обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов. Там якобы решили заработать на строительном мусоре, который оставался после проведения этих работ. Депутату предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ — ему грозит до шести лет лишения свободы.