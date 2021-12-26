26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Рецидивист из Тобольска зарезал девушку, которая его бросила. «Ударил ножом в спину»

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник наносил удары в спину уходящей возлюбленной Фото:

Два смертельных удара ножом в спину получила 18-летняя жительница Тобольска, которая сообщила своему ранее судимому молодому человеку, что уходит от него. Об этом на сайте ведомства сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В Тобольске перед судом предстанет ранее судимый молодой человек. 17 октября между ним и его 18-летней сожительницей произошла ссора. Девушка сообщила, что уходит от него. Нетрезвый молодой человек нанес два удара ножом в спину возлюбленной. От полученных ранений она скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

21-летнего тоболяка будут судить сразу по двум статьям: «Убийство» и «Угроза убийством». Второе обвинение он получил из-за того, что за несколько дней до преступления угрожал расправой администратору магазина, в котором работала его девушка.

Сейчас молодой человек находится под арестом. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени поджег свою возлюбленную, которая неоднократно пыталась с ним расстаться. Мужчину осудили к пяти годам лишения свободы.

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Два смертельных удара ножом в спину получила 18-летняя жительница Тобольска, которая сообщила своему ранее судимому молодому человеку, что уходит от него. Об этом на сайте ведомства сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области. «В Тобольске перед судом предстанет ранее судимый молодой человек. 17 октября между ним и его 18-летней сожительницей произошла ссора. Девушка сообщила, что уходит от него. Нетрезвый молодой человек нанес два удара ножом в спину возлюбленной. От полученных ранений она скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области. 21-летнего тоболяка будут судить сразу по двум статьям: «Убийство» и «Угроза убийством». Второе обвинение он получил из-за того, что за несколько дней до преступления угрожал расправой администратору магазина, в котором работала его девушка. Сейчас молодой человек находится под арестом. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени поджег свою возлюбленную, которая неоднократно пыталась с ним расстаться. Мужчину осудили к пяти годам лишения свободы.
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