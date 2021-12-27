Адвокат ЯНАО обжалует «мягкий приговор» педофилу за детское порно

Суд приговорил педофила к трем годам и шести месяцем колонии общего режима, вместо 11 лет лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новоуренгойский суд ЯНАО приговорил педофила к трем годам и шести месяцем колонии общего режима, за развратные действия и изготовление порнографических материалов двух несовершеннолетних девушек. Защитник потерпевших подал апелляционную жалобу, посчитав приговор излишне мягким. Об этом URA.RU сообщил адвокат Денис Лычкин.

«Наказание мы считаем излишне мягким и несправедливым. Поэтому его обжалуем. Оно не соответствует совершенному преступлению. Государственный обвинитель запросил 6 лет, а мы как потерпевшие просили у суда по совокупности преступлений 11 лет. Несмотря на это, виновного приговорили к 3,5 года общего режима. Требования остались без должного внимания», — рассказал URA.RU адвокат Денис Лычкин.

На решение суда повлияли положительные характеристики виновного, отсутствие у него судимости и выплата его родственниками моральной компенсации потерпевшим, в размере 50 тысяч рублей каждой. До этого защита в интересах потерпевшей выдвинула гражданский иск с требованием выплатить моральную компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Суд удовлетворил данный иск, но суммой компенсации назначил 50 тысяч рублей.

Преступление было совершено в 2020 году 20-летним жителем ЯНАО. Он изготавливал и распространял в сети «ВКонтакте» порнографические материалы с участием несовершеннолетних девушек. Виновный сразу был помещен под стражу.

Ранее URA.RU сообщало о похожем деле над педофилом, которое также рассматривал суд в Новом Уренгое. Виновный и неоднократно судимый 44-летний житель города был приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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