В Кургане вступились за детдомовца, истязавшего малыша

Председатель родкомитета Юрий Леонов провел беседу с подростком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Председатель родительского комитета в Курганской области Юрий Леонов призывает не лишать свободы подростка, избившего двухгодовалого ребенка в Кипельском детдоме. Как сообщили URA.RU в комитете, Леонов встретился с двумя мальчиками, и провел с ними беседу.

«Нужно дать подростку еще один шанс на нормальную жизнь. Мальчику, сироте, которого все характеризуют с хорошей стороны, которому просто некому было объяснить, как нужно себя вести с малышами, предстоит провести молодость в тюрьме. Кем выйдет оттуда? В этой ситуации, по большому счету, он тоже жертва», — приводит слова председателя пресс-служба комитета.

Леонов добавил, что при беседе с подростком было видно, что парень осознал весь ужас своего поступка. Юноша находится в крайние подавленном эмоциональном состоянии, очень сильно переживает.

Воспитанники Кипельского детского дома издевались над малышом. Они били его по голове, заставляли курить. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль. Избивавшего малыша подростка отправили в СИЗО на время следственной проверки.

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