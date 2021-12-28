Жителей ЯНАО лишили возможности улететь в Сибирь

Авиакомпания прекращает полеты в города ЯНАО из-за прекращения субсидирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «СиЛА» приостанавливает с 2022 года рейсы из Новосибирска в Ноябрьск (ЯНАО), Красноселькуп (ЯНАО) и Тарко-Сале (ЯНАО). Сделано это было из-за прекращения субсидирования федеральным бюджетом данных направлений. Об этом сообщил совладелец компании авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов.

«Все межрегиональные рейсы прекращаются, они субсидировались по федеральной программе „О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров“. Остаются местные перевозки — по субъектам. Были прекращены перелеты по более чем 10 направлений: Новосибирск — Красноселькуп, Новосибирск — Тарко-Сале, Новосибирск — Ноябрьск», — сообщил Андрей Богданов ТАССу.

Авиакомпания ожидает возобновления субсидирования, чтобы возобновить перелеты по данным направлениям. Рейсы выполнялись на самолетах Ан-28 и L-410.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания сила открыла авиаперелет между Новосибирском и селом Красноселькуп. Регулярный рейс выполнялся с транзитными посадками в Нижневартовске (ХМАО — ЮГРА) и Тарко-Сале (ЯНАО).

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