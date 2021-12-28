Тюменец убил семейную пару и сжег их тела

Преступнику грозит пожизненное заключени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Присяжные признали виновным тюменца Артура Лихтнера в убийстве семейной пары. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступнику грозит пожизненное заключение.

«По версии следствия, 21 декабря 2020 года в частном доме в селе Боровое Ишимского района между супругами и Лихтнером произошла ссора, в ходе которой он нанес мужчине и женщине множественные телесные повреждения. Затем Лихтнер накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег. Экспертиза не установила причину смерти, тела сильно обгорели», — рассказали в суде подробности преступления.

В пресс-службе добавили, что 29 декабря присяжные единогласно признали злоумышленника виновным. Далее суд еще раз выслушает стороны и последнее слово Лихтнера, затем на основе вердикта присяжных определит наказание. Мужчина обвиняется по п. «а», «е», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление, а также умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога).

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