Курганским педагогам устроили массовую проверку у психиатров

Педагоги трех районов Курганской области прошли психиатрическое освидетельствование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона, комментируя отстранение учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова.

«Психиатрическое освидетельствование для педагогов Звериноголовского района было проведено на основании представления прокуратуры района, которая в ходе проверки выявила нарушения законодательства в отношении 72 работников, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование. Представления прокуратуры также были направлены в органы управления образованием Катайского и Далматовского районов. Учителя этих муниципалитетов тоже прошли психиатрическое освидетельствование», — говорится в сообщении на сайте департамента образования и науки области.

По данным ведомства, благодаря профосмотрам удается своевременно выявлять у педагогов заболевания, не совместимые с работой в школах. Среди них: открытая форма туберкулеза, хронические и затяжные психические расстройства, инфекции в заразной форме. Педагоги без положительного заключения о здоровье от работы отстраняются до момента излечения, подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы с 14 декабря. Владимир Кочеулов оспаривает этот приказ в суде. Он уверен, что его пытаются уволить из-за выступлений в защиту прав учителей. Кочеулов стал известен после того, как пожаловался президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и прессинг власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. Сейчас он является депутатом районной думы. Власти района прокомментировали отстранение учителя, за Кочеулова заступился родкомитет региона.

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