Курганским педагогам устроили массовую проверку у психиатров

В трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона, комментируя отстранение учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова.
«Психиатрическое освидетельствование для педагогов Звериноголовского района было проведено на основании представления прокуратуры района, которая в ходе проверки выявила нарушения законодательства в отношении 72 работников, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование. Представления прокуратуры также были направлены в органы управления образованием Катайского и Далматовского районов. Учителя этих муниципалитетов тоже прошли психиатрическое освидетельствование», — говорится в сообщении на сайте департамента образования и науки области.
По данным ведомства, благодаря профосмотрам удается своевременно выявлять у педагогов заболевания, не совместимые с работой в школах. Среди них: открытая форма туберкулеза, хронические и затяжные психические расстройства, инфекции в заразной форме. Педагоги без положительного заключения о здоровье от работы отстраняются до момента излечения, подчеркнули в ведомстве.
В трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона, комментируя отстранение учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова. «Психиатрическое освидетельствование для педагогов Звериноголовского района было проведено на основании представления прокуратуры района, которая в ходе проверки выявила нарушения законодательства в отношении 72 работников, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование. Представления прокуратуры также были направлены в органы управления образованием Катайского и Далматовского районов. Учителя этих муниципалитетов тоже прошли психиатрическое освидетельствование», — говорится в сообщении на сайте департамента образования и науки области. По данным ведомства, благодаря профосмотрам удается своевременно выявлять у педагогов заболевания, не совместимые с работой в школах. Среди них: открытая форма туберкулеза, хронические и затяжные психические расстройства, инфекции в заразной форме. Педагоги без положительного заключения о здоровье от работы отстраняются до момента излечения, подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы с 14 декабря. Владимир Кочеулов оспаривает этот приказ в суде. Он уверен, что его пытаются уволить из-за выступлений в защиту прав учителей. Кочеулов стал известен после того, как пожаловался президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и прессинг власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. Сейчас он является депутатом районной думы. Власти района прокомментировали отстранение учителя, за Кочеулова заступился родкомитет региона.